Coronavirus, nel Lazio 181 nuovi casi

"Su 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di Covid, di cui 95 a Roma, e zero decessi. Al momento non risultano all’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio comunicazioni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl circa criticità nelle scuole. Sono stati segnalati solamente alcuni assembramenti all’entrata degli Istituti legati soprattutto a gruppi di genitori". A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che annuncia: "Da oggi sulla app Salute Lazio è disponibile l'elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il Covid-19".

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 35 i casi nelle ultime 24 ore e di questi otto i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Undici sono collegati ad un cluster dove è in corso l’indagine epidemiologica e sei i casi di rientro. Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi nelle ultime 24 ore, tra cui quattro i casi di rientro, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno con link alla comunità del Perù. Tre i casi individuati dal medico di medicina generale. Ventidue sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dal Messico e uno dall’Ucraina. Quattordici sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 3 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 21 i casi nelle ultime 24 ore, anche qui contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24 ore: due casi di rientro, di cui uno con link dalla Sardegna e uno dalla Sicilia; otto i contatti di casi già noti e isolati.

Nelle province si registrano 43 casi di Covid-19 e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono tredici i casi e di questi cinque sono casi di rientro, tre da Singapore, uno dalla Campania e uno dalla Toscana. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone sono venti i casi e di questi tre hanno un link con l’Albania e quattro di nazionalità albanese hanno un link familiare tra loro. Cinque sono riferiti ad un cluster di una festa di compleanno noto e isolato.

Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna e quattro casi con link ad un cluster di una festa privata noto e isolato“ commenta