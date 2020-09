Burioni cita Fauci: "Responsabilità vicendevole e ce la faremo"

Fotogramma

"Se in tutti i Paesi ci sentissimo responsabili vicendevolmente, ce la faremmo" a vincere la guerra contro Covid-19. Parola di Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) americano, ieri sera in video collegamento con che 'Che tempo che fa' su Rai 3 mentre in studio era presente il virologo Roberto Burioni. E oggi, in un post su Facebook, il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano sceglie di rilanciare le parole dell'immunologo consulente della Casa Bianca.

"Molti - ha affermato Fauci nel passaggio scelto da Burioni - hanno l'impressione che queste misure sanitarie" adottate per contenere l'epidemia "interferiscano con la loro libertà personale. E quindi pensano che queste misure siano responsabili della distruzione della situazione economica in molti Paesi. La verità è che non sono le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus. Il nemico non sono i funzionari del ministero della Sanità, non è il professor Burioni, non è Anthony Fauci: il nemico è il virus", ha ammonito lo scienziato osservando che "negli Usa la nostra società è profondamente divisa. E non va bene, se si tenta di combattere una pandemia che è la peggiore da più di 100 anni".