Covid, medici emergenza: "Chiudere regioni potrà aiutare"

(Foto Afp)

Chiudere alcune regioni "sicuramente può aiutare", ma la chiusura deve essere "generalizzata dove la crescita dei casi è esponenziale. Questo è un dato di fatto". Lo ha affermato Salvatore Manca, presidente nazionale Simeu, Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Rispetto a marzo-aprile, in cui c'era stata una riduzione dal 30 al 60% degli accessi al pronto soccorso, adesso abbiamo un aumento degli accessi anche di pazienti no Covid, e si stanno recando al pronto soccorso anche pazienti paucisintomatici o con sintomi lievi - rileva Manca - A nostro parere è carente l'organizzazione dei servizi assistenziali sul territorio: le unità che dovrebbero seguire i pazienti a domicilio non ce la fanno e c'è anche un sovraccarico del servizio 118".