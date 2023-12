Tumori, concerto a sostegno di Ail il 19 a Brescia

Zani & Friends Odv, con il patrocinio dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, presenta il primo concerto-evento dedicato al sostegno delle attività di Ail, a cui saranno destinati i fondi raccolti. La serata, in collaborazione con il Comune di Brescia, si terrà al Teatro Der Mast di Brescia martedì 19 dicembre alle ore 21 (via Giosuè Carducci, 17/E). Attraverso la musica prog-rock e fusion degli anni '70 e '80 - riferisce una nota - la serata è dedicata al nuovo progetto "Zani & Friends - Music in key of Aid". Andrea Zanella, tastierista bresciano e direttore artistico, presenterà insieme ai suoi "Friends", altri musicisti appassionati dello stesso genere musicale, il calendario dei concerti 2024 per sostenere Ail per tutto il prossimo anno. I fondi raccolti con il progetto serviranno a finanziare la ricerca scientifica per la lotta ai tumori del sangue.

In Italia circa mezzo milione di persone convive con un tumore del sangue – dettaglia la nota - e ogni anno nel Paese vengono diagnosticati più di 30mila nuovi casi. La disponibilità di nuovi farmaci e l’avanzamento della diagnostica hanno portato a dei risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa: è in atto una vera propria rivoluzione nell’ematologia che però deve essere sostenuta con investimenti continui, per permettere di raggiungere nuovi traguardi, rendendo i tumori del sangue sempre più curabili.

Il programma della serata del 19 dicembre prevede la presentazione del progetto Zani & Friends, con un’anteprima sulle attività 2024. Seguirà una prima parte del concerto numero ‘zero’, intervallata dalla presentazione al pubblico di Ail, oltre alle relative iniziative e ai progetti di ricerca in corso, che saranno supportati da Zani & Friends Odv durante il 2024. Nel corso della serata – conclude la nota - Ail Brescia organizzerà un banchetto per la distribuzione delle tradizionali Stelle di Natale Ail, per aiutare la ricerca e la cura di leucemie, linfomi e mieloma. La Band di “Zani & Friends” è composta dai musicisti Stefano Renga, Claudio Cambedda, Marco Belardi, Pierluigi Rolfi, Ernesto Lo Vece, Adriano Mondini, Gianni John Mondini, Roberto Verganti, Francesco Massarelli. Il programma prevede una selezione di brani storici dei Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, Pink Floyd, dei Weather Report e altro ancora. L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento ingressi, previa prenotazione a: info@zaniandfriends.com o andrea.zanella@zaniandfriends.com