Tumori, seno metastatico: oncologa Mazza, 'fiducia è percorso condiviso con team multidisciplinare'

"Una donna con una diagnosi di tumore al seno metastatico non deve avere fiducia in automatico. La fiducia è un percorso che si costruisce reciprocamente con il team multidisciplinare: i medici oncologi, come me, devono tenere presente la postura emotiva necessaria quando si raccontano le chance del paziente e, sopratutto, devono tenere a mente chi hanno di fronte e la difficoltà comunicativa, legata ad emozioni come la delusione o il terrore, che può crearsi. Fortunatamente, però, disponiamo della ricerca, grazie alla quale il team multidisciplinare può dimostrare al paziente che oggi esistono strategie terapeutiche estremamente efficaci, anche e soprattutto dedicate alla malattia metastatica. In questo modo, il paziente acquisirà fiducia". Lo afferma Manuelita Mazza, section Head Breast Oncology, Cleveland Clinic di Abu Dhabi, in occasione della realizzazione della campagna 'In seno al futuro' di Daiichi Sankyo e AstraZeneca a Milano.