Tumori, seno metastatico: Passoni, 'oggi la ricerca permette di ridiscutere futuro'

"In seno al futuro è una campagna che ha quattro parole chiave - ricerca, relazione, fiducia e percorso - attraverso le quali vogliamo raccontare tutte le possibilità che oggi la ricerca ci dà per scommettere sul futuro. Una scommessa fatta non solo dalle pazienti, ma anche dai loro familiari e caregiver, che uniti rappresentano una comunità che può ridiscutere il presente e soprattutto il futuro". Così Diego Passoni, speaker radiofonico, intervenendo alla realizzazione a Milano della campagna sul tumore alla mammella metastatico 'In seno al futuro', di Daiichi Sankyo e AstraZeneca.