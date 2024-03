Virus respiratorio sinciziale, Andreoni (Simit): “Vaccini arma in più per contrastare la malattia”

“I nuovi vaccini di nuova generazione sono un’arma in più per contrastare questo temibile virus nei soggetti più fragili. In questa stagione il virus è stato particolarmente presente nelle infezioni delle vie respiratorie in Italia con molte ospedalizzazioni”. Così Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali a margine del convegno “La Sanità che vorrei” dal titolo “Infezioni respiratorie: strategie di prevenzione vaccinale e corretto uso degli antibiotici”, curato da Aristea International, che si è tenuto il 19 marzo presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute.