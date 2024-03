Virus respiratorio sinciziale, Mastroianni: “Unica arma a disposizione è la vaccinazione”

“Virus respiratorio sinciziale può compromettere la qualità della vita dei pazienti. Contro questo virus non abbiamo armi a disposizione se non la prevenzione attraverso la vaccinazione che è raccomandata nei bambini in età pediatrica e adesso anche negli adulti e nelle persone anziane e fragili”. Così Claudio Mastroianni, Presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Malattie Infettive a margine del convegno “La Sanità che vorrei” dal titolo “Infezioni respiratorie: strategie di prevenzione vaccinale e corretto uso degli antibiotici”, curato da Aristea International, che si è tenuto il 19 marzo presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute.