Virus respiratorio sinciziale pericoloso per anziani e fragili, un nuovo vaccino li protegge

"Infezioni respiratorie: strategie di prevenzione vaccinale e corretto uso degli antibiotici" Questo il focus del primo panel della terza edizione del progetto “La Sanità che vorrei...”, promosso dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, in collaborazione con altre società scientifiche, associazioni di pazienti, imprese, decisori politici, sino alle istituzioni, con il Ministero della Salute parte attiva nell’affrontare le prossime sfide con un nuovo disegno per il SSN. L’incontro che ha visto confrontarsi alcuni dei più importanti esperti in tema di malattie respiratorie in Italia si è tenuto presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute, e ha focalizzato la sua attenzione sull’importanza della prevenzione con particolare attenzione alle infezioni respiratorie come Covid, Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), Influenza, Pneumococco. Tra le malattie che preoccupano di più c’è il virus Respiratorio Sinciziale che ogni anno colpisce decine di migliaia di persone, con rischi soprattutto per pazienti fragili, anziani e bambini. Per questo risulta fondamentale la vaccinazione, a breve disponibile anche in Italia, e una corretta campagna di informazione