Schillaci, 'oltre 50% cittadini non risponde a chiamata screening'

"Credo che uno degli effetti della pandemia sia stato proprio quello sui malati oncologici. Sono saltate tante visite, tanti screening. Sono saltati, credo, oltre 2 milioni di screening. Oggi i numeri per fortuna sono in ripresa ma non dobbiamo abbassare la guardia. Gli screening vengono fatti sul tumore dell'utero, sul cancro della mammella e sul tumore del colon retto: questi sono attualmente i tre screening presenti all’interno dei Lea nel nostro sistema sanitario nazionale. Io però credo che oltre il 50% dei cittadini spesso non vada" a farli, "e purtroppo c’è anche una disparità importante di risposta tra regioni e regioni". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo al talk show dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato a Casa Sanremo.

"Su questo - ha esortato - ci dobbiamo impegnare e il messaggio deve essere chiaro: lo screening va fatto e lo screening aiuta a evitare malattia e purtroppo le conseguenze più brutte di questa malattia. Credo che questo sia un messaggio chiaro da dare in una sede importante come questa dove ci sono molte persone che seguono il Festival".