"Dobbiamo vedere l'inizio della scuola con fiducia. Noi abbiamo messo da tempo la scuola in presenza come la priorità assoluta". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Il Cts ci ha detto che bisogna utilizzare tutte le misure di sicurezza possibile, per il resto è il governo che si riunirà in forma collegiale per tutte le altre decisioni".