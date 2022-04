Serie A: quote blindate per Inter e Milan, Napoli-Roma da «1» per uno scommettitore su due

Nerazzurri a 1,28 per la trasferta con lo Spezia, rossoneri a 1,31 contro il Genoa. Al Maradona la scossa azzurra vale 1,93, su Mourinho il 25% delle preferenze

Roma, 14 aprile 2022 – Due vittorie consecutive sono bastate all'Inter per tornare a ridosso del primo posto in classifica e a dominare nuovamente le scommesse sullo scudetto. A -2 punti dalla vetta, i nerazzurri hanno ora l'occasione di tornare momentaneamente davanti a tutti nel primo anticipo di Serie A. L'unico precedente al Picco contro lo Spezia è finito con un pareggio, ma per domani pomeriggio sia analisti che scommettitori spingono forte sul «2». Il blitz da tre punti vale appena 1,28 su Planetwin365, la quota più bassa di tutto il turno di campionato. Il 75% delle giocate propende per la vittoria dei campioni d'Italia, mentre i bianconeri (a quota 9,60) totalizzano meno del 10% delle preferenze. Alta anche l'offerta per un'altra «X», che stavolta pagherebbe 5,70. Entrambe le squadre - come emerge dal sito di statistiche Calcio.com - hanno una media di gol segnati per partita inferiore a 2 (1,88 l'Inter, 1,03 lo Spezia), tuttavia gli analisti si aspettano una partita da almeno tre reti complessive e danno l'Over 2,5 a 1,56, mentre per l'Under si sale a 2,23. Inzaghi ritroverà Lautaro, primo anche nelle scommesse sui marcatori a 1,75, con Correa possibile titolare e quotato a 2,50. Per i padroni di casa, invece, occhi puntati su Manaj (a 5,00) e su Gyasi (a 6,00).

Turno sulla carta in discesa anche per il Milan, chiamato a ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Dopo due vittorie di fila sul Genoa, più quella in Coppa Italia arrivata ai supplementari, i rossoneri partono ancora favoriti su Planetwin365, stavolta a 1,31 e con il 72% delle preferenze dalla loro parte; per i rossoblù la quota è fissata a 10,75, mentre il pareggio pagherebbe 4,90. Entrambe le squadre hanno un nodo-gol da risolvere: il Milan ha segnato solo quattro volte nelle ultime sei giornate di campionato, mentre la squadra di Blessin è ferma a tre nello stesso arco di tempo. In quota è comunque leggermente avanti l'Over 2,5 (centrato negli ultimi cinque scontri diretti), dato a 1,75 contro l'1,96 dell'Under. Pur mantenendo la vetta, Pioli e i suoi hanno nel frattempo fatto un passo indietro nelle quote scudetto, dove l'offerta si è alzata a 3,75 alle spalle dell'Inter (1,50), con il Napoli sempre terzo a 5 volte la posta.

Proprio gli azzurri saranno protagonisti della partita più attesa del turno. Lunedì sera al Maradona arriverà una Roma che in casa dei partenopei non raccoglie punti dal 2018 e che in quota insegue ancora una volta Spalletti e i suoi. La scossa del Napoli dopo il ko con la Fiorentina vale 1,93 su Planetwin365 - con il 50% delle scommesse dalla sua parte - con Mourinho a 3,93 (al 25%) e il segno «X» a 3,60. Sei mesi fa all'Olimpico il testa a testa si chiuse sullo 0-0, al termine di una partita intensa dove Abraham calciò largo il pallone nella migliore occasione della partita. La rivincita dell'attaccante inglese si gioca a 2,70, mentre dall'altra parte del campo Osimhen, autore di ben 5 gol di testa come riporta il sito di statistiche Calcio.com , avanza a 2,10. Dopo le scintille dell'andata, durante la quale entrambi gli allenatori furono espulsi, i quotisti puntano ancora su un confronto "vivace" e offrono un totale di almeno sei cartellini a 1,93.

In alta classifica giornata favorevole anche per la Juventus, avanti a 1,33 sul Bologna (a 9,50), mentre la Lazio di un ritrovato Immobile parte a 1,64 per la sfida all'Olimpico con il Torino (5,25). Per l'Atalanta, invece, l'appuntamento è fissato a lunedì sera e contro il Verona l'«1» si gioca a 1,64.

