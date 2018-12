Ti spetta un rimborso dal fisco? Ecco come fare

(FOTOGRAMMA)

Devi ricevere un rimborso fiscale dall'Agenzia delle Entrate? I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito possono scegliere di far arrivare l'importo direttamente sul conto corrente bancario o postale. Come fare? Basta presentare la richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposita domanda.

"Nel modello - ricorda l'Agenzia - vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban". Inoltre, per "operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca".



SICUREZZA - Per quanto riguarda a sicurezza dei dati, "la richiesta di accredito può essere effettuata: comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on line, tramite una specifica applicazione; oppure presentando l'apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate", accompagnato da un documento d'identità valido, la cui fotocopia andrà allegata al modello.