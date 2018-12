Milleproroghe, salta 'salva calcio'

(Fotogramma)

Il divieto di incroci tra stampa e settore della televisione diventa a tempo indeterminato. Le pubbliche amministrazioni potranno assumere a tempo indeterminato, per tutto il prossimo anno, il personale che ha lavorato tra il 2009 e il 2012 all'interno della Pa. Il reddito di inclusione potrà essere erogato, anche in assenza della sottoscrizione del progetto di attivazione, nel primo semestre del prossimo anno. Il milleproroghe entra nella manovra con un emendamento presentato dal governo in commissione Bilancio del Senato. Rispetto alla bozza, circolata la scorsa settimana, mancano le norme che avrebbero consentito al mondo del calcio, e dello sport in generale, di tirare un sospiro di sollievo. La norma avrebbe concesso sei mesi e mezzo di tempo in più per trovare una soluzione al blocco degli sponsor legati alle scommesse.

TERRORISMO: Viene prorogata fino al 31 gennaio 2020 la possibilità per i servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo.

SISMA 2016: Sarà possibile continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2019 i depositi temporanei per gettare i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici, provocati dal sisma del 2016.

GALLERIA PAVONCELLI: Viene prorogata la gestione commissariale della galleria Pavoncelli, dal 31 dicembre 2018 al 31 maggio 2019.

INTERCETTAZIONI: Il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni viene posticipato al 31 luglio 2019 (la data originale era al 26 luglio 2018, poi slittata al 31 marzo 2019).

ALBERGHI: Le strutture alberghiere, che si trovano nei luoghi colpiti dal maltempo di ottobre, avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per adeguare le strutture alle norme di prevenzione antincendio.