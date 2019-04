Generale Toschi: "Nel 2018 quasi 2 miliardi da riciclaggio"

Il generale Giorgio Toschi (FOTOGRAMMA)

E' ancora un grande business l'evasione fiscale internazionale ed è anche una delle principali fonti che alimentano il riciclaggio. Ad accendere i riflettori è il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, convinto da sempre che la realtà sia questa ed a parlare sono i risultati dell'attività mirata svolta nel 2018 dalle Fiamme Gialle. Un anno, spiega Toschi a 'Il Sole 24 Ore', in cui "alla voce contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio possiamo certificare 1,8 miliardi di euro accertati, la denuncia alla magistratura di 2.450 persone fisiche (+37,6% rispetto al 2017), di cui 324 in stato di arresto (+103,8% rispetto al 2017), e il sequestro di beni per 468 milioni di euro".

Insomma, un reato sempre più diffuso che assedia l'economia reale e legale e che contrasta "intanto con l'analisi pre-investigativa e l'incrocio dei dati" spiega il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi. Su queste basi, indica ancora Toschi, "il Nucleo speciale di polizia valutaria ha analizzato 97.714 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità di informazione finanziaria". Toschi aggiunge che "inoltre, i reparti sull'intero territorio nazionale hanno condotto approfonditi accertamenti investigativi su quasi 24mila segnalazioni (23.891)".

"Di queste -prosegue- 9.341 hanno avuto esito positivo, tanto che 7.400 sono state trasmesse alle procure della Repubblica, mentre 776 hanno dato luogo a contestazioni di natura amministrativa e 1.165 hanno originato nuovi contesti investigativi di natura penale". Toschi sottolinea che certo le Sos -segnalazioni di operazioni sospette- e gli approfondimenti non bastano. "Il riciclaggio -evidenzia- si contrasta anche sul campo con i controlli valutari lungo la linea di confine terrestre, i porti e gli aeroporti, i servizi di vigilanza dinamica sul territorio. Tra le principali fonti di alimentazione del riciclaggio c'è l'evasione internazionale" e "nel 2018 sono stati constatati complessivamente 1.702 casi di evasione fiscale internazionale".