Spread apre in rialzo

Apre a 286 punti base lo spread tra Btp e Bund. Il rendimento del decennale è del 2,75%. Mercoledì ha chiuso a 285 punti con un rendimento uguale del 2,75%.

In rosso poi le aperture delle principali piazze finanziarie europee. La peggiore, nei primi scambi, è Milano con il Ftse Mib che cede lo 0,27%. Male anche Francoforte con il Dax in calo dello 0,21% e Parigi che perde lo 0,17. Meno peggio Londra con il Cac40 che arretra dello 0,14%.



Positiva Wall Street, che ha chiuso con il DJ in progresso dello 0,45%. In rialzo anche la chiusura degli indici cinesi.