Manovra, Ue chiede chiarimenti: lettera in arrivo

(Foto AdnKronos)

La Commissione Europea si appresta a mandare lettere al governo italiano e a quelli di altri Paesi Ue per chiedere chiarimenti sui documenti programmatici di bilancio che ha ricevuto. Lo si apprende da fonti Ue.

Fonti di governo confermano la missiva osservando che la lettera in arrivo è un atto dovuto, che fa parte del dialogo costruttivo tra l'Italia e la Commissione europea. Non è in discussione né l'impianto, né i saldi della manovra, ma si tratta di chiarire il dettaglio di alcune misure di coperture. Le stesse fonti spiegano che Roma risponderà entro i tempi dovuti.

La procedura prevede che la Commissione Europea possa chiedere chiarimenti allo Stato membro sul documento programmatico di bilancio "entro una settimana" dal ricevimento dello stesso in caso di "inosservanza particolarmente seria del patto di stabilità". Se i chiarimenti non sono ritenuti esaurienti, allora viene chiesto un documento programmatico di bilancio rivisto, come è già successo al Conte uno. In realtà però, a quanto si apprende, questa tempistica viene seguita anche in caso di inosservanza non particolarmente grave del patto di stabilità.

Che la Commissione potesse chiedere chiarimenti al governo italiano (non è l'unico esecutivo cui verranno inviate lettere, a quanto si apprende) era atteso, anche per alcuni aspetti della manovra come l'elevato importo atteso dalla lotta all'evasione fiscale, una posta che l'esecutivo Ue tradizionalmente considera aleatoria, come il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sa, essendo stato presidente della commissione Econ del Parlamento Europeo.

Lo stesso Gualtieri ha sempre fatto capire che il governo si apprestava a una trattativa con la Commissione. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato, giovedì scorso, di attendersi una richiesta di chiarimenti da Bruxelles. "Se ci saranno richieste di chiarimenti" da parte della Commissione Europea sul documento programmatico di bilancio per il 2020 "li daremo tutti: siamo molto sereni e sicuri", ha detto a margine del Consiglio Europeo.

La lettera al Mef non è ancora arrivata. La missiva dovrebbe a questo punto arrivare, presumibilmente, domani mattina.