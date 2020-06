Mes, Lagarde: "Non vuole danneggiare nessun paese"

Christine Lagarde (Afp)

Il Meccanismo europeo di Stabilità "non vuole creare problemi o danneggiare nessun paese, se lo avessimo avuto allo scoppio della crisi greca avremmo potuto gestirla insieme più rapidamente" e "pensare che il Mes vuole prendere di mira un paese in particolare è totalmente fuorviante". E' secca la risposta della presidente della Bce Christine Lagarde in risposta alla domanda di una giornalista sulle polemiche che in Italia hanno investito il Mes.

"Non sono né una colomba neé un falco: non sono vanitosa ma vorrei tirare fuori il meglio dal Consiglio direttivo" anche perché "non ipotizzo che ci sarà un accordo totale su tutto", ha risposto ad un'altra domanda..