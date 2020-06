Carburanti, "nessun aumento nel 2021"

(Fotogramma)

Non ci sarà l'aumento della benzina nel 2021 perché il governo disattiverà le clausole di salvaguardia, e quindi l'incremento delle accise sui carburanti. Lo assicura il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nella commissione Bilancio della Camera. Il titolare del dicastero di via XX settembre ricorda che, con la manovra 2020, è stato rimosso un ''monstre'' da 23,1 miliardi di euro e l'intenzione è quella di ''andare verso il superamento nel corso del lavoro del governo'' eliminando completamente i ''macigni'' che pesano anche sulle prossime leggi di bilancio.