Clima, al via in Antartide campo base per nuovi studi

Scienziati di Beyond Epica in Antartide (Foto ENEA)

Al via in Antartide i lavori per la costruzione del campo base del progetto internazionale Beyond Epica-Oldest Ice per gli studi sul clima. L'Enea annuncia l'avvio dei lavori spiegando che il campo base permetterà agli esperti di 12 istituzioni provenienti da 10 Paesi europei di studiare e ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5 milioni di anni.

Finanziato dalla Commissione europea con 11 milioni di euro, il progetto durerà 6 anni, durante i quali i ricercatori saranno impegnati a carotare, campionare e analizzare il ghiaccio della calotta antartica orientale, fino a una profondità di 2.730 metri.

L’Italia è coinvolta nel progetto Beyond Epica-Oldest Ice nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (Pnra), finanziato dal Miur e coordinato dal Cnr per le attività scientifiche e dall’Enea per la logistica.