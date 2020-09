Gualtieri: "Nessuno deve perdere lavoro per coronavirus"

(Fotogramma)

''L'obiettivo è: nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa che si tiene a palazzo Chigi, al termine del Cdm nel corso del quale sono state fissate le risorse -7,5 miliardi- per il prossimo decreto legge necessario per contrastare l'emergenza coronavirus.

''E' già partite la lettera (per Bruxelles ndr) che precede la presentazione della relazione in parlamento che informa dello scostamento ma, naturalmente, siamo stati in costante contatto. Da questo punto di vista non esiste nessun problema", aggiunge. ''Dal punto di vista tecnico dell'indebitamento siamo nell'ambito dello 0,3% rispetto allo 0,2%'' di cui in precedenza si è parlato di sforamento del deficit.

Lo scostamento dall'indebitamento sarà di ''7,5 miliardi di euro, in termini di saldo netto da finanziare; tecnicamente sono 6,35 miliardi in termini di indebitamento''.