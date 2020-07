Alitalia, nuova richiesta cigs per oltre 2800 lavoratori

(Foto Fotogramma)

Richiesta record di cassa integrazione straordinaria in Alitalia. Secondo quanto s'apprende da fonti sindacali, la compagnia ha comunicato la richiesta di ulteriore cigs per i lavoratori della compagnia per 2868 addetti che vanno ad aggiungersi all'iniziale richiesta di 3960 lavoratori. Quest'ultimo dato era comprensivo della quota di cigs richiesta per l'impatto del coronavirus, per 2785 lavoratori, e 1175 per il normale ricorso previsto a questo ammortizzatore sociale.