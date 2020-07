Coronavirus, sindacati a Lamorgese: "Alcune banche non pronte"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Alcune banche non sono ancora pronte, poiché non hanno predisposto le circolari interne né hanno modificato le procedure per poter accogliere le richieste da parte della clientela" e "tale situazione potrebbe generare tensione fra i clienti che si recheranno nelle filiali bancari, sfociando in fenomeni di violenza". E' quanto scrivono in una lettera, destinata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e per conoscenza ai Prefetti italiani, i segretari generali dei sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, nella quale chiedono "di nuovo, al suo ufficio e alle forze dell'ordine un intervento volto a rafforzare la sicurezza sociale, a tutela della sicurezza di chi si trova sui posti di lavoro e della clientela bancaria tutta". Secondo le parti sociali, infatti, fenomeni di violenza "sono già stati registrati, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, in queste ultime settimane".

Come ricordano nella missiva Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto "lunedì mattina partiranno le procedure per erogare i finanziamenti garantiti dallo Stato, introdotti col decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, per poter aiutare imprese e professionisti in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Monitoreremo costantemente la situazione sull’intero territorio nazionale - concludono i sindacati - e denunceremo prontamente situazioni critiche e pericolose così come faremo i nomi delle banche che effettivamente si riveleranno impreparate".