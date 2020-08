Cottarelli: "Prestito Mes lo richiederei, no a guerra religione"

(Adnkronos)

"Avevo stimato che il risparmio col prestito Mes sarebbe stato di 2-2,5 miliardi di euro. Ma l'interesse è più basso di quanto pensavo. Il risparmio è di 5,3 miliardi. Dopo le rassicurazioni su come applicheranno il Reg.472, io il prestito lo richiederei. Non facciamone una guerra di religione!". Così in un tweet Carlo Cottarelli, il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.