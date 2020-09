Stiglitz: "L'economia si riprenderà con pandemia sotto controllo"

(Fotogramma)

L'economia "si riprenderà quando qualcuno ci dirà che la pandemia è sotto controllo". E' la constatazione di Joseph Stiglitz, economista e Premio Nobel, durante un evento organizzato da Axa Im dedicato agli impatti del virus. Il messaggio è che "ci vuole una risposta sanitaria globale e una risposta economica globale".

In più, secondo il Nobel, "senza politiche fiscali forti non è probabile che l'economia ce la possa fare da sola", perché "in due mesi i bilanci delle famiglie e delle aziende sono stati devastati da questa epidemia".