Alitalia, De Micheli: "'In piano industriale non prevista parte low cost"

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli esclude che una parte della newco di Alitalia possa essere dedicata al low cost. "Nel piano che ho presentato questo non è previsto" spiega dopo aver fatto sapere di aver "consegnato oggi al premier Conte le linee guida sul piano industriale di Alitalia che ho condiviso con i colleghi competenti, sarà poi il mandato che noi daremo alla governance, sono sostanzialmente gli obiettivi industriali da dare ad Alitalia".

"Il Mef - ha detto ancora la ministra a 'Porta a porta' - sta completando la procedura prevista dalla legge che finanzia la nuova Alitalia con 3 miliardi di equity e, quindi, tutto quello che era necessario fare per essere pronti a decidere lo abbiamo fatto e quindi adesso decidiamo".

"I due dossier sono pronti - ha aggiunto a proposito di Alitalia e di Autostrade per l'Italia - uno da tempo e uno più di recente ma dobbiamo approfondirli per prendere una decisione tutti insieme, forse proprio mentre stiamo agli Stati Generali".

"Alitalia ha bisogno di partner industriali, i partner finanziari ce li ha sempre avuti. Per riuscire a tenere in piedi una compagnia ci vuole una progettualità industriale molto forte quindi, in una fase successiva, ci saranno anche gli accordi industriali", ha poi affermato: