Gentiloni: "Recovery occasione irripetibile"

"Siamo di fronte ad una occasione irripetibile: c'è un piano di risorse comuni europee", il Recovery Plan, "per rimettere in piedi l'economia del nostro Paese. Non è che abbiamo avuto cinque Piani Marshall, dopo la guerra: c'è una volta sola. Quindi non possiamo sprecare questa occasione". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervistato dal Tg2 a Bruxelles.

"Sarà il governo a decidere se utilizzare o meno" il Pandemic Crisis Support, le linee di credito del Mes, "ma che sia vantaggioso non c'è alcun dubbio", ribadisce.

"Il Mes, così come il meccanismo che si chiama Sure, e che finanzia la cassa integrazione - continua Gentiloni - è un prestito. Invece di farci prestare i soldi dai mercati finanziari, ce li facciamo prestare dalle istituzioni europee, ma ci vengono prestati dalle istituzioni europee a condizioni molto migliori, quindi ci fanno risparmiare alcuni miliardi nei prossimi anni. Quindi certamente questo è un vantaggio per l'Italia", conclude.