Cassa integrazione, novità con Dl agosto

Proroga della cassa integrazione per Covid di 18 settimane, 9+9, per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ad accedere alla seconda proroga di 9 settimane però solo quelle aziende che siano state già interamente autorizzate per il precedente periodo, sempre di 9 settimane, che saranno però chiamate a versare un contributo addizionale. E' quanto prevede la bozza di Dl Agosto.

Un contributo, si legge, "determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019" a carico sia di quei "datori di i lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%" e pari "al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; sia per quei datori "che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato" che saranno chiamati a versare "il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa". Il contributo addizionale invece "non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%".