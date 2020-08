Morani: "14 settembre scuole aperte ma non tutto sarà subito a regime"

(Fotogramma)

"Il 14 settembre riapriranno le scuole, sono stati predisposti i protocolli per tutte le scuole, dall'asilo alle scuole superiori. Scontiamo problemi di edilizia e spazi che non derivano dal Covid, ma da decenni e si sta lavorando per attrezzare i locali per evitare che ci siano classi troppo affollate". Così Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo economico, ai microfoni di Agorà.

"E' un lavoro che stiamo facendo da tutta l'estate, non si è mai interrotto", così come "non si è mai interrotto l'esame epidemiologico di insegnanti, personale e di tutti quelli coinvolti. Ora stiamo affrontando il tema del trasporto scolastico, che non è un problema semplice", ha aggiunto.

"Ci troviamo di fronte a una pandemia. Anche negli altri Paesi sulla scuola ci sono stati tanti stop e go. Serve un piano serio sulle riaperture. Per quanto riguarda settembre, siamo consapevoli che non tutto sarà a regime, ci vorrà qualche settimana", ha concluso Morani.