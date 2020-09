Bombardieri vs Patuanelli: "Su crisi aziendali ministro a 'Chi l'ha visto'"

Fotogramma

Sul recovery Fund i sindacati attendono ancora una convocazione da parte del premier "con cui non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci". Così il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine della manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per chiedere al governo un cambio di passo nelle politiche sul lavoro. E sullo slittamento del round previsto invece con il ministro dello Sviluppo, replica ironicamente: "Il ministro Patuanelli? È talmente tanto tempo che non lo incontriamo sulle crisi aziendali che ci siamo rivolti a quelli di 'Chi l'ha visto?'. La convocazione comunque è stata aggiornata per questioni di agenda, aggiunge Bombardieri che spiega ancora: "Ci ha convocato per chiederci i nostri progetti sul Recovery fund: io spero che sia il governo ad avere una idea, delle proposte su cui far crescere il Paese", replica ipotizzando l'aggiornamento dell'incontro alla prossima settimana.