Turismo, Palermo: "Da Cdp forte sostegno a settore trainante"

"Il Fondo nazionale per il Turismo si inserisce in una strategia di Cdp di forte sostegno al settore che ha un peso determinante sul pil, circa il 13%, e ha un peso ancora piu rilevante, circa il 15%, in termini di occupazione. E' un settore trainante per il paese che sta soffrendo molto per le conseguenze della pandemia". Così l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo nella conferenza stampa sul lancio del nuovo Fondo Nazionale per il Turismo.

Infatti, ha sottolineato Palermo, 'il Fondo punta ad investire in strutture iconiche turistiche del Paese e muovono intere filiere e che genera occupazione. Un volano per il turismo italiano, investiamo in innovazione e in futuro sviluppo''.