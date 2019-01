Effetto Apple, borse europee in rosso

(Afp)

Le borse europee scambiano in ribasso dopo una partenza in rosso, appesantite dai timori di un rallentamento della crescita globale e di quella cinese in particolare. A circa 30 minuti dall'inizio delle negoziazioni a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,82% a quota 18.181; lo spread tra Btp e Bund sale a 257 punti base con un rendimento del decennale del 2,74%. Debole Londra -0,12%, in flessione le piazze finanziarie di Parigi -0,53% e Parigi -0,54%.

A Milano in progresso il comparto tlc, in ribasso i titoli finanziari. Maglia nera per Stm (-6,92%) che risente della decisione di Apple di tagliare la stima sui ricavi del primo trimestre; male anche il lusso con Moncler che cede il 2,195 e Ferragamo che arretra dell'1,96%. In rosso la galassia Agnelli con Ferrari e Cnh Industrial che perdono entrambi l'1,85%, in sostanziale parità invece Recordati, Enel, Banca Generali e Atlantia. Miglior performance del Ftse Mib per Telecom che guadagna il 3,10% a 0,504 euro; bene la Juventus +2,22% seguita da Intesa Sanpaolo in progresso dell'1,79%.