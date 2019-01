Borse europee avviano in rosso, a Milano giù Fca

Avvio in rosso per le Borse europee che, dopo aver iniziato l'anno con l'acceleratore schiacciato, frenano lasciando il posto alle prese di beneficio. Tra le principali piazze del Vecchio continente, perdite di circa mezzo punto percentuale per Londra (Ftse100 -0,48%), più marcate per Francoforte (Dax -0,72%) e Parigi (Cac40 -0,79%).

Stessa situazione per le Borse asiatiche, con Tokyo che lascia sul terreno l'1,29%. Tiene invece Wall Street, sulla scia dei dialoghi con la Cina sulla vicenda sui dazi commerciali: ieri sera il Dow Jones ha chiuso con un progresso dello 0,39%.

Piazza Affari è in linea e cede lo 0,47% sul Ftse Mib. Lo spread sale e in apertura di mercati raggiunge 269 punti base, rispetto ai 262 registrati nella chiusura di ieri.

Sul principale listino milanese prevale il segno negativo. Avviano in rosso i titoli industriali: Azimut, maglia nera, cede circa due punti e mezzo percentuali, seguita da Leonardo (-1,39%) e Brembo (-0,98%).

Perdite anche per Fca, che arretra dell'1,86%. Sul gruppo pesano le notizie provenienti dagli Usa, dove sarà chiamato a pagare oltre 700 milioni di dollari per la vicenda relativa alle violazioni delle norme in materia di emissioni diesel.

Partenza con il freno tirato per le banche: Intesa Sanpaolo cede lo 0,41%, seguita da Unicredit (-0,39%) e Banco Bpm (-0,10%). Unica in controtendenza è Bper, che raggiunge quota +1,27%. Brillano Unipol, che guadagna un punto percentuale e Unipolsai, a quota +0,86%.

Ottima partenza anche per la Juventus che, a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, schizza al vertice della classifica. Il titolo corre e raggiunge un progresso dell'1,89%, attestandosi a 1,24 euro per azione.