Doris: "Fusione Commerz-Deutsche via obbligata"

Ennio Doris (FOTOGRAMMA)

''Al di là delle ragioni specifiche che portano queste due aziende a fondersi, è una via obbligata nel tempo per tantissimi''. Così Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, a margine dell'evento 10 anni di Mediolanum Corporate University, interviene sull'ipotesi di fusione tra i due colossi bancari tedeschi, Commerzbank e Deutsche Bank.

"Si va inevitabilmente - ha spiegato - verso una concentrazione. Questo dipende dalla tecnologia, che ha permesso di superare le muraglie del passato. Sono cadute delle barriere, aumenta la competizione anche transfrontaliera e quindi è inevitabile che per sopravvivere bisogni essere sempre più avanzati, più forti, più grandi''.



Quello che accadrà in Germani, secondo Doris, ''succederà anche in altri paesi. Non è un processo che è finito, andrà avanti anche 'crossborder' ''.