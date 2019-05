Il sistema bancario italiano "è importante per sostenere la nostra economia reale: bisogna impedire che ci siano banche che saltino". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine del vertice di Sibiu, a proposito di Banca Carige, dopo che Blackrock ha deciso di non dare corso alla sua iniziale manifestazione di interesse per l'istituto ligure, non ritenendo adeguato il ritorno sull'investimento.