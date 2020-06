Piazza Affari apre in rialzo, vendite su Juventus

Avvio di seduta in rialzo per le principali borse europee dopo lo scivolone di ieri. Londra segna un progresso dello 0,43%, Francoforte dello 0,57% e Parigi dello 0,46%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,76% a 20.293 punti, mentre lo spread Btp-Bund apre stabile a 271 punti. Ieri a Wall Street il Dow 30 ha chiuso in flessione dell'1,11% a 25.490 punti e il Nasdaq dell'1,58% a 7.628. Lieve flessione anche a Tokyo, dove il Nikkei 225 ha archiviato la seduta in calo dello 0,16% a 21.117.

Sull'indice principale della piazza milanese Cnh Industrial segna un rialzo del 2,64%. Toniche anche Stm (+1,75%), Azimut (+1,75%) e Recordati (+1,66%). Dopo la seduta in altalena vissuta ieri, Juventus cede ancora terreno e perde il 2,67%. In territorio negativo anche Italgas, con una flessione dello 0,24%.