Borsa, Milano chiude a -6,10%

Chiusura in forte ribasso per Piazza Affari e le altre borse europee. Delusi dalle misure approvate dalla Federal Reserve e dalla diffusione del contagio di coronavirus in Europa, i mercati hanno scaricato una nuova ondata di vendite. A Milano il Ftse Mib ha chiuso in flessione del 6,10% a 14.980 punti, mentre lo spread è volato a 262 punti. Forti perdite anche per le altre piazze europee: Londra cede il 4,1%, Francoforte il 4,26% e Parigi il 5,75%