Borsa, Europa in rosso e spread in rialzo

Le Borse europee aprono in territorio negativo, a pesare sui listini i timori di una recessione legata al coronavirus. A Milano l'indice Ftse Mib cede il 2,15% a 15.986 punti nonostante la mossa della Consob di vietare le vendite allo scoperto per i prossimi tre mesi. In rosso anche Francoforte -3,6%, Londra -3%, Parigi -2,75% e Madrid -2,5%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 278 punti base, rispetto ai 253 segnati ieri in chiusura. Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi è pari al 2,48%.