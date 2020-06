Borsa, Milano in forte rialzo

La Borsa di Milano è in forte rialzo dall'avvio degli scambi e guida i guadagni in Europa con un +6,6% insieme alla Borsa di Francoforte (+6,7%). Parigi guadagna il 5,8%, Madrid il 5,1%. Londra segna +5,7%. I rimbalzi sono sostenuti in tutto il paniere principale di Piazza Affari, il Ftse Mib, dopo il rosso della vigilia (-1%). Exor strappa e registra un progresso del 18%. E' di nuovo in forte rialzo Nexi (+13%), insieme a St (+11%) e Salvatore Ferragamo (+10,5%).