M. Doris: 'Rischio che Italia sia discount per gruppi stranieri'

“Ci potrebbero essere” acquisizioni su società quotate italiane, visti i forti ribassi registrati a Piazza Affari, ma “mi auguro non arrivino dall’estero. C'è questa preoccupazione. Con valori così bassi diventiamo un discount per grandi gruppi esteri”. Lo ha detto Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, in conferenza stampa per presentare i risultati del primo trimestre del gruppo. “Noi non abbiamo all’orizzonte nessuna acquisizione da fare”, ha aggiunto.