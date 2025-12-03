circle x black
Cerca nel sito
 

È sempre mezzogiorno, il regalo speciale per Clerici: spunta il video del passato

La sorpresa per la conduttrice televisiva

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
03 dicembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sorpresa in diretta per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno durante la puntata andata in onda oggi, mercoledì 3 dicembre. In studio è stato allestito un calendario dell'avvento, in occasione delle festività natalizie e ogni giorno la conduttrice aprirà una casella per scoprire il 'dolcetto' del giorno.

Questa volta, però, la sorpresa è stata per lei. Clerici ha aperto la casella '3' dedicata al suo percorso nel programma: all'interno c'era una cassetta contenente un video ricordo, risalente a sei anni fa quando iniziò a condurre 'È sempre mezzogiorno'. "Lo sapete questa è la mia ora preferita, cercherò di farlo con leggerezza, serenità e gentilezza. Cominciamo da questo mio nuovo inizio", diceva Clerici.

Rivedere quelle immagini ha emozionato la conduttrice, che in diretta ha detto: "Ancora mi commuovo quando sono tornata a occupare quello che è il mio posto nel cuore, che bei ricordi", ha detto commossa. Dopo i ringraziamenti per la sorpresa, Antonella ha sdrammatizzato: "Ho notato che ero anche meno bionda, la tv e la tinta fanno miracoli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antonella clerici è sempre mezzogiorno
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza