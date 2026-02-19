circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Una nuova vita' su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di share

Anche l'access prime time è di Canale 5 con la vittoria de 'La Ruota della Fortuna'

-
- 123rf
19 febbraio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Canale 5 nel prime time di ieri sera con 'Una Nuova Vita' che ha ottenuto 3.068.000 telespettatori e uno share del 22%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Fabrizio De André - Principe libero' che ha totalizzato 1.845.000 telespettatori e uno share del 12,2%. Medaglia di bronzo per il programma 'Chi l'ha visto' seguito da 1.338.000 telespettatori (share dell'8,7%).

Fuori dal podio su Rai2 'Notti Olimpiche' ha interessato 961.000 telespettatori pari al 6% mentre su La7 'Una Giornata Particolare' ha realizzato 895.000 telespettatori e il 5,4%. Su Italia1 'Kingsman – Secret Service' ha raggiunto 789.000 telespettatori (4,8% di share) mentre su Retequattro 'Realpolitik' ha interessato 449.000 telespettatori (3,6%). Su Tv8 la partita di Champions League Bruges-Atletico Madrid è stata seguita da 460.000 telespettatori (share del 2,5%) e sul Nove 'Little Big Italy' ha conquistato 336.000 telespettatori e il 2% di share.

Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha ottenuto 4.810.000 telespettatori pari al 23,8% mentre sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' è stato seguito da 4.454.000 telespettatori (21,9% di share). Sempre su Rai1 il programma 'Cinque Minuti' ha intercettato 4.026.000 telespettatori raggiungendo uno share del 20,1%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv ieri ascolti tv 18 febbraio canale 5
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza