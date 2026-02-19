circle x black
Cerca nel sito
 

Bruce Springsteen annuncia il tour: "Tempi bui, valori Usa sotto attacco"

Con un video social il Boss annuncia una serie di 20 concerti che attraverseranno gli Stati Uniti nella primavera del 2026

Bruce Springsteen - Ipa/Fotogramma
Bruce Springsteen - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bruce Springsteen e la E Street Band tornano in tour. Con un video-messaggio diffuso sui suoi canali social, il Boss ha annunciato il 'Land of Hope and Dreams American Tour', una serie di 20 concerti che attraverseranno gli Stati Uniti nella primavera del 2026. Nel video, Springsteen non nasconde la sua preoccupazione per l'attuale situazione politica americana e lancia un appello ai suoi fan, definendo il tour un atto di "celebrazione e difesa" dei valori democratici. "Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando", dichiara Springsteen nel video.

"Scuoteremo la vostra città - prosegue ancora - per celebrare e difendere l'America, la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione americana e il nostro sacro sogno americano, tutti valori che sono sotto attacco da parte del nostro aspirante re e del suo governo canaglia a Washington, DC Tutti, a prescindere dalle vostre posizioni o dal vostro credo, sono i benvenuti. Perciò, venite e unitevi alla repubblica libera e unita della E Street Nation per una primavera americana di rock e ribellione".

Il tour prenderà il via il 31 marzo dal Target Center di Minneapolis e si concluderà con un grande evento all'aperto il 27 maggio al Nationals Park di Washington, DC In totale, il tour prevede 20 tappe, di cui 19 in arene coperte. Le date del tour: 31 marzo (Minneapolis, Mn), 3 aprile (Portland, Or); 7 aprile (Inglewood, Ca); 9 aprile (Inglewood, Ca); 13 aprile (San Francisco, Ca); 16 aprile (Phoenix, Az); 20 aprile (Newark, Nj); 23 aprile (Sunrise, Fl); 26 aprile (Austin, Tx); 29 aprile (Chicago, Il); 2 maggio (Atlanta, Ga); 5 maggio (Belmont Park, Ny); 8 maggio (Filadelfia, Pennsylvania); 11 maggio (New York, Ny); 14 maggio (Brooklyn, Ny); 16 maggio (New York, Ny); 19 maggio (Pittsburgh, Pa); 22 maggio (Cleveland, Ohio); 24 maggio (Boston, Ma); 27 maggio (Washington, Dc). Le informazioni sulla vendita dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: BruceSpringsteen.net/Tour.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bruce Springsteen tour Stati Uniti springsteen tour springsteen tour stati uniti springsteen
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza