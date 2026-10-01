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È morta Costanza Cappelli, 'La Connie' aveva scoperto la malattia solo a luglio

Era conosciuta sui social come 'La Connie'. È scomparsa dopo una breve malattia, scoperta lo scorso luglio e raccontata sui social ad agosto

Costanza Cappelli - Instagram
Costanza Cappelli - Instagram
01 ottobre 2026 | 12.12
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Si chiamava Costanza Cappelli e ad agosto aveva raccontato sui social di aver ricevuto una diagnosi di un tumore. Era conosciuta come ‘La Connie’ e ieri è giunta la notizia della sua morte. La giovane era una content creator, laureata in Disegno industriale per la moda al Polimoda di Firenze e aveva poi conseguito un master in Interior Design.

Lo scorso 9 agosto sui social aveva annunciato la malattia: “Ci sono post che rimandi perché non trovi le parole giuste; oggi però mi sono fatta coraggio e voglio dare una risposta a chi mi ha scritto preoccupato in questi giorni di silenzio. Dal 20 luglio la mia vita è cambiata completamente. Ho scoperto di avere quello che chiamano un 'brutto male' e scriverlo qui, nero su bianco, è forse una delle cose più difficili che abbia mai fatto”.

La giovane non era entrata nei dettagli della malattia, raccontando però come il mondo le sia crollato addosso da un giorno all’altro: “Ci sono state visite, esami, operazioni, attese, paure, buchi, lacci, tubi e parole che non avrei mai voluto sentire e tante domande a cui ancora non ho una risposta”.

“Non so ancora esattamente quale sarà il percorso che mi aspetta: è un capitolo. Non so quanto riuscirò a raccontare, né quanto spesso. Ci saranno giorni in cui avrò voglia di parlare e altri in cui avrò bisogno di stare in silenzio” diceva la content creator.

Costanza Cappelli lascia il compagno Giacomo e la sua piccola figlia Nina. “Costanza ha condiviso qui una parte importante della sua vita, dei suoi pensieri, delle sue passioni e delle sue battaglie. E voi, in questi anni, le siete stati accanto in tanti modi. Questo profilo rimarrà qui, come rimarrà tutto ciò che Connie ha lasciato nelle persone che l’hanno amata. Nina ed io vi ringraziamo per l’affetto che le avete dimostrato”, questo il post condiviso dal compagno per ringraziare i fan per tutti i messaggi di cordoglio.

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