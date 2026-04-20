Frah Quintale, 'Aranciata' è il nuovo singolo

Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi il nuovo singolo 'Aranciata' - prodotto da Mace - fuori ovunque e in rotazione radiofonica da venerdì 24 aprile per Undamento/Warner Music Italia. Il brano è stato anticipato in esclusiva durante il walkout di Palazzetti’26, la prima tournée nei palasport delle principali città italiane, che ha ottenuto grande successo registrando il sold out a Milano, Roma, Napoli e Padova. 'Aranciata' esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni.

Così Frah Quintale descrive il nuovo singolo: "Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre piú armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano". Anche in occasione dell’uscita di 'Aranciata'Frah Quintale ha curato personalmente la grafica, realizzandola con una tecnica mista. Il brano anticipa i nuovi appuntamenti dal vivo del Summer tour ‘26, la tournée estiva - prodotta da Live Nation - che vedrà la partecipazione di Frah Quintale il 3 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 4 luglio al Collisioni ad Alba (Cn), il 9 luglio al Brescia Summer Music di Brescia, il 10 luglio allo Sherwood Festival di Padova, il 12 luglio al Sequoie Music Park a Bologna.

E ancora, l'artista si esibirà il 15 luglio all’Altraonda Festival a Genova, il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Ch), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma,il 21 luglio al SalernoSounds di Salerno, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania, il 25 luglio al Locus Festival di Bari e il 27 luglio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Pa) e l’1 agosto al Vibes Summer Festival di Cinquale (Ms). Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album 'Amor Proprio', uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in 'A prescindere', Joan Thiele in 'Occhi diamanti' e Tony Boy in '1 ora d’aria 1 ora d’ansia'.