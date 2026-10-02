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Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni

Altro appuntamento in compagnia di Ilary Blasi e le opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
02 ottobre 2026 | 14.26
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, venerdì 2 ottobre, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nella Casa iniziano a emergere i primi scontri: da una parte Guendalina Tavassi contro Federica Morello, dall’altra Alex Belli e Marina La Rosa sempre più velenosi, dall’altra ancora Jonathan Kashanian accusato di non volersi schierare. Stasera Grande Fratello chiama tutti a un confronto. Anche la prova di talento di nuoto sincronizzato accende gli animi: il ruolo da primadonna di Federica Morello non è stato accolto da tutti con entusiasmo.

Spazio poi al tormento di Piera Meloni: continuano i dubbi sulla sua storia d’amore, stasera finalmente scoprirà cosa ne pensa il suo fidanzato Gian Marco. Un compleanno inatteso per Guendalina Tavassi: sua figlia Chloe non vuole spegnere le candeline senza la sua mamma e stasera entrerà in Casa per un abbraccio speciale.

Televoto accesissimo per capire chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione tra Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi.

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grande fratello vip ilary blasi selvaggia lucarelli cesara buonamici
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