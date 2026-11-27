La finale di Ballando con le stelle si avvicina e la competizione si fa sempre più intensa. Nell'ultimo videoclip di 'Ballando segreto' uscito oggi, venerdì 27 novembre, è stata riportata una chiacchierata tra alcuni concorrenti, tra cui Monica Guerritore e Noemi Bocchi, due delle candidate alla vittoria. Le due stavano ragionando, insieme a Riccardo Rossi e Luca Urso, sui punti del tesoretto che quest'anno è di 90 punti diviso per tre: 30 vengono assegnati da Francesca Fialdini, 30 da Rossella Erra e gli ultimi 30 da Simona Ventura.

Secondo i concorrenti, una parte di questi li avrebbero assegnati proprio a Riccardo Rossi, premiandolo per la qualità della performance portata in pista. Gli altri 30 ad Aurora Ramazzotti, e sull'ultima parte di bottino, Guerritore si è esposta: "Poi diceva Anna che forse non l'ha mai avuto?", chiede Monica Guerritore, esibendo un'espressione facciale quasi infastidita, come una smorfia.

"No, vedi le facce non si fanno sempre. Ci sono momenti in cui si possono fare e...", dice Noemi Bocchi con ironia, mentre Luca Urso cercava di coprire il volto dell'attrice, come un invito a non rifare più quell'espressione. Guerritore, preoccupata che qualcuno stesse ascoltando la conversazione, si è guardata intorno: "Ma davvero qui non ci sentono?", chiede. Ma così non è andata, perché a riprenderli da lontano e in silenzio c'erano proprio le telecamere di 'Ballando segreto': "Salutate, siete su Raiplay", scherza Noemi Bocchi, per camuffare la conversazione appena avuta.