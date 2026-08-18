Kanye West, il rapper statunitense noto oggi come Ye, ha annunciato due concerti a San Pietroburgo, in Russia, per il prossimo ottobre. Gli spettacoli si terranno alla Gazprom Arena, impianto da circa 70mila posti, e i biglietti sono andati esauriti nel giro di poche ore dall’annuncio. I prezzi dei tagliandi oscillavano tra i 9mila e i 160mila rubli, equivalenti rispettivamente a circa 78 e 1.394 euro. La presenza di West rappresenta un evento di particolare rilievo, considerando che i grandi artisti occidentali sono diventati in larga parte assenti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il ritorno sulle scene internazionali del rapper arriva inoltre dopo un periodo segnato da numerose controversie. Nel corso degli ultimi anni West ha pronunciato ripetute dichiarazioni antisemite e filonaziste, arrivando anche a definirsi pubblicamente un nazista e a pubblicare una canzone intitolata “Heil Hitler”. Le sue dichiarazioni hanno provocato la sospensione dei suoi account social e la rottura di importanti rapporti commerciali, tra cui quello con Adidas.

A gennaio West ha pubblicato una pagina pubblicitaria sul Wall Street Journal per chiedere scusa, sostenendo di essere stato protagonista di un lungo periodo di comportamento maniacale, paranoico e impulsivo. Il rapper ha affermato di non essere nazista né antisemita e ha collegato le proprie condotte anche al disturbo bipolare. Le sue dichiarazioni sono state tuttavia accolte con scetticismo da alcuni osservatori, anche per la coincidenza con l'uscita del nuovo album Bully e con l'avvio del tour mondiale.

La tournée europea dell’artista ha subito pesanti contraccolpi. Diversi concerti sono stati cancellati in Francia, Polonia, Italia e Repubblica Ceca. Nel Regno Unito, invece, West è stato escluso dal Wireless Festival dopo che le autorità gli hanno negato l’ingresso nel Paese, motivando la decisione con il fatto che la sua presenza non sarebbe stata “conducive to the public good”, ovvero nell’interesse pubblico.

Altre date in Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Turchia e Albania si sono invece svolte regolarmente. A Madrid, secondo la televisione pubblica spagnola Rtve, fino al 60% del pubblico era composto da spettatori stranieri che non avevano potuto assistere ai concerti di West nei propri Paesi. Le esibizioni sono state accolte positivamente da diversi critici, che hanno sottolineato la spettacolarità della messa in scena e la partecipazione dell’artista.

Kanye West aveva già fatto parlare di un possibile concerto in Russia nel 2024, quando si recò nel Paese per partecipare ai festeggiamenti per il compleanno dello stilista Gosha Rubchinskiy, con cui ha collaborato. La sua scelta di esibirsi in Russia non è però stata accolta unanimemente. Il deputato conservatore Vitaly Milonov ha invitato il rapper a inserire nel repertorio anche canzoni tradizionali russe, in un intervento che riflette le posizioni fortemente anti-occidentali presenti in una parte del nazionalismo russo. Prima della guerra in Ucraina, la Russia ospitava regolarmente alcune delle principali star della musica internazionale. Negli anni il Paese aveva accolto artisti come Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Muse e System of a Down.

Dopo l'invasione, molte case discografiche hanno sospeso le proprie attività sul mercato russo e le esibizioni di grandi artisti occidentali sono diventate molto più rare. Negli ultimi anni hanno continuato a esibirsi soprattutto artisti di secondo piano rispetto alle grandi star internazionali, tra cui Tyga, DaBaby, Akon e Lil Pump. Jason Derulo ha inoltre tenuto concerti a San Pietroburgo e Mosca lo scorso anno, annunciando ai fan un possibile ritorno nell'ambito del tour mondiale del 2026. I due appuntamenti di ottobre fanno dunque di Kanye West uno dei nomi occidentali di maggiore rilievo a tornare a esibirsi in Russia dall'inizio della guerra. Una scelta che riporta il rapper al centro dell'attenzione internazionale, dopo mesi caratterizzati da cancellazioni, polemiche e dal tentativo di ricostruire la propria immagine pubblica. (di Paolo Martini)