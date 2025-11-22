Rai: variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:00 Domenica in
14:55 – 20:00 Bologna. Tennis. Coppa Davis 2025: Finale
nel corso alle 17:00 TG1
Che tempo fa
20:00 TELEGIORNALE
(I programmi Da noi…a ruota libera (17:20) e L’Eredità Weekend (18:40) non andranno in onda)
RAI 2
19:00 Ufo Robot Goldrake: “Fiamme dallo spazio” (anziché gli episodi previsti)
19:20 Sanremo Giovani
20:30 TG2 20:30
(il Telefilm N.C.I.S. Los Angeles previsto alle 19:40 non andrà in onda)
RAI 3
Nessuna variazione