Rai: variazioni dei programmi tv di domani

(Fotogramma)
22 novembre 2025 | 07.32
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:00 Domenica in

14:55 – 20:00 Bologna. Tennis. Coppa Davis 2025: Finale

nel corso alle 17:00 TG1

Che tempo fa

20:00 TELEGIORNALE

(I programmi Da noi…a ruota libera (17:20) e L’Eredità Weekend (18:40) non andranno in onda)

RAI 2

19:00 Ufo Robot Goldrake: “Fiamme dallo spazio” (anziché gli episodi previsti)

19:20 Sanremo Giovani

20:30 TG2 20:30

(il Telefilm N.C.I.S. Los Angeles previsto alle 19:40 non andrà in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

variazioni programmi tv Rai Tennis Coppa Davis 2025 TG1
