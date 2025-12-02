circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

02 dicembre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

16:00 (anziché 16:55) TG1

Meteo

16:10 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8 - 1^ Visione

17:05 Vita in Diretta

RAI 2

19:00 Telefilm N.C.I.S. Los Angeles: “Nuovi inizi” (anziché il telefilm 9-1-1 Lone Star: “Amici di letto”)

19:40 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Di nuovo in sella” (anziché il telefilm 9-1-1 Lone Star: “La nuova anormalità”)

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16.00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16.10 TG3 LIS

16.15 Rai Parlamento Telegiornale

16.20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

